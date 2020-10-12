Мусоросортировочный комплекс планируют построить за 10 млрд под Екатеринбургом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Под Екатеринбургом планируют построить крупнейший на Среднем Урале комплекс по сортировке и захоронению мусора. Ежегодно завод будет сортировать около 700 тысяч тонн мусора, пишет портал 66.RU.Как сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов, после проектирования, экологических и ценовых экспертиз будет известная точная стоимость строительства мусоросортировочного завода. Пока что проект оценивается в 10 миллиардов рублей.На данный момент специалисты разрабатывают конкурсную документацию и согласовывают условия концессионного соглашения. По оценке Егора Свалов, весь подготовительный процесс займет не менее трех с лишним лет.