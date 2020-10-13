На базе госпиталя для ветеранов войн в Екатеринбурге откроют КТ-центр

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге откроют КТ-центр на базе госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, признав, что в городе на томографию выстраиваются большие очереди.– Объективные причины – это то, что стало больше нуждающихся в этих обследованиях. Субъективные состоят в том, что у нас еще есть те, кто звонит и говорит: «Мне бы глянуть, что там у меня». Вот сейчас не то время, когда нужно просто глянуть. Должны быть предписания врача и показания, – подчеркнул вице-губернатор.Павел Креков уточнил, что если ситуация потребует, то КТ-центр также откроют в Верхней Пышме.