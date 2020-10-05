Свердловское Минприроды будет бороться с «черными лесорубами» с помощью дронов

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Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области рассматриваются оптимальные характеристики беспилотных летательных аппаратов для их использования с незаконной рубкой леса. «Полевое» тестирование квадрокоптера состоялось на территории Билимбаевского лесничества.«Например, в ходе пилотирования дрона можно увидеть людей и технику, находящиеся в лесу, технологию рубки и даже пни вырубленных деревьев. Патрулирование лесов государственными лесными инспекторами с применением такого дрона в разы увеличит оперативность выявления незаконных рубок. Более того, его применение в режиме реального времени позволит отследить направление вывозки незаконно заготовленной древесины», – отметили в министерстве.Кроме этого, использование квадрокоптеров при осуществлении контрольно-надзорных полномочий в отношении особо охраняемых природных территорий, водных объектов и водоохранных зон, позволит выявлять сбросы сточных вод, обнаружить незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых.Также использование беспилотных летательных аппаратов окажет положительное влияние в борьбе с незаконными свалками. В частности, станет возможным зафиксировать регистрационные номера автомобилей, которыми осуществляется складирование отходов производства.