Первоуральский новотрубный завод добровольно оплатил вред недрам в размере 16,7 млн рублей

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АО «Первоуральский новотрубный завод» добровольно оплатило вред, причиненный почвам, в размере 16,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Росприроднадзора. Ранее ведомство обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании ущерба, но руководство предприятия не стало продолжать судебные разбирательства и решило возместить ущерб в добровольном порядке, в связи с чем производство по делу было прекращено.Напомним, что ранее по результатам плановой выездной проверки, проведённой Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в отношении АО «Первоуральский новотрубный завод» в мае-июне 2018 года, установлено, что предприятие допустило порчу земель в результате несанкционированного сброса нефтесодержащих продуктов на рельеф местности.Это не первые судебные разбирательства между ПНТЗ и Росприроднадзором. Как ранее сообщало издание ЕАН, в 2018 году Первоуральский новотрубный завод выиграл спор с уральским управлением Росприроднадзора, которое уличило предприятие в нарушениях экологического законодательства. Тогда речь шла о выполнении предписаний ведомства, которые на заводе не торопились выполнять.