Мэрия Екатеринбурга рассказала о будущем здания кинотеатра «Колизей»
Общество
Фото: eanews.ru
Власти Екатеринбурга наконец решили будущее кинотеатра «Колизей». За зданием планируется сохранить «театральную функцию».
Как рассказал глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков на заседании гордумы, в здании бывшего кинотеатра разместится театр «Провинциальные танцы». Еще одним резидентом станет камерный театр. Кроме того, в здании появятся танцевальная студия и школа драматического искусства.
Напомним, что сейчас помещение кинотеатра занимает Театр кукол, который въехал сюда на время ремонта своего основного здания. Согласно графику, ремонт закончится в следующем году.
Как рассказал глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков на заседании гордумы, в здании бывшего кинотеатра разместится театр «Провинциальные танцы». Еще одним резидентом станет камерный театр. Кроме того, в здании появятся танцевальная студия и школа драматического искусства.
Напомним, что сейчас помещение кинотеатра занимает Театр кукол, который въехал сюда на время ремонта своего основного здания. Согласно графику, ремонт закончится в следующем году.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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