Мэрия Екатеринбурга рассказала о будущем здания кинотеатра «Колизей»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Власти Екатеринбурга наконец решили будущее кинотеатра «Колизей». За зданием планируется сохранить «театральную функцию».Как рассказал глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков на заседании гордумы, в здании бывшего кинотеатра разместится театр «Провинциальные танцы». Еще одним резидентом станет камерный театр. Кроме того, в здании появятся танцевальная студия и школа драматического искусства.Напомним, что сейчас помещение кинотеатра занимает Театр кукол, который въехал сюда на время ремонта своего основного здания. Согласно графику, ремонт закончится в следующем году.