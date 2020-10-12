Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят остановку
Общество
В Екатеринбурге еще на четырех улицах запретят остановку. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят в четвертом квартале этого года.
Специалисты центра организации движения Екатеринбурга учли мнение горожан, которые неоднократно обращались в горадминистрацию с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети. Так, знаки «Остановки запрещена» установят:
– на улице Энгельса от Горького до Гоголя;
– на улице Победы от проспекта Космонавтов до Ильича;
– во внутриквартальном проезде от Краснолесья до дома № 151 по улице Краснолесья;
– во внутриквартальном проезде от 8 Марта до здания № 205а по улице 8 Марта (станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса).
Специалисты центра организации движения Екатеринбурга учли мнение горожан, которые неоднократно обращались в горадминистрацию с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети. Так, знаки «Остановки запрещена» установят:
– на улице Энгельса от Горького до Гоголя;
– на улице Победы от проспекта Космонавтов до Ильича;
– во внутриквартальном проезде от Краснолесья до дома № 151 по улице Краснолесья;
– во внутриквартальном проезде от 8 Марта до здания № 205а по улице 8 Марта (станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса).
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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