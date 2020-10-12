Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят остановку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге еще на четырех улицах запретят остановку. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят в четвертом квартале этого года.Специалисты центра организации движения Екатеринбурга учли мнение горожан, которые неоднократно обращались в горадминистрацию с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети. Так, знаки «Остановки запрещена» установят:– на улице Энгельса от Горького до Гоголя;– на улице Победы от проспекта Космонавтов до Ильича;– во внутриквартальном проезде от Краснолесья до дома № 151 по улице Краснолесья;– во внутриквартальном проезде от 8 Марта до здания № 205а по улице 8 Марта (станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса).