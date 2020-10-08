В АО «ШААЗ» проверили соответствие системы энергоменеджмента международному стандарту

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В АО «Шадринский автоагрегатный завод» провели соответствие системы энергоменеджмента требованиям международного стандарта ISO 50001-2018. Об этом сообщает пресс-служба УГМК.Аудит, прошедший на предприятии, стал ресертификационным, так как с момента получения сертификата в 2017 году прошло уже три года. Соответствие проверяли ведущий аудитор международной аудиторской компании TÜV SÜD Дмитрий Панкратов и начальник управления энергоменеджмента и эффективности энергопроектов ОАО «УГМК» Юрий Шелякин. Комиссия знакомилась с документами, разговаривала с руководителями и специалистами, а также анализировала, как в подразделениях осуществляется управление потреблением энергоресурсов и планируется деятельность по улучшению энергетической результативности.– За три года с момента сертификации на предприятии произошли положительные изменения в сфере энергоменеджмента. АО «ШААЗ» ежегодно ставит цель экономии энергоресурсов, и она достигается, – отметил Дмитрий Панкратов.В ходе аудита члены комиссии значительных несоответствий требования стандарта не выявили. После разработки корректирующих мероприятий будет принято решение о выдаче заводу нового сертификата соответствия требованиям стандарта ISO 50001-2018.– Наша стратегическая цель – постоянное повышение энергетической эффективности. Кроме программы энергосбережения, которая реализуется в целом по заводу, каждое подразделение разрабатывает свои мероприятия, планомерно занимается снижением удельных норм потребления энергоресурсов при сохранении той же производительности. Так, за 9 месяцев 2020 года общая экономия от реализации энергосберегающих мероприятий в АО «ШААЗ» составила 3,8 млн рублей, – подчеркнул заместитель главного энергетика АО «ШААЗ» Денис Бояркин.