В АО «ШААЗ» проверили соответствие системы энергоменеджмента международному стандарту
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В АО «Шадринский автоагрегатный завод» провели соответствие системы энергоменеджмента требованиям международного стандарта ISO 50001-2018. Об этом сообщает пресс-служба УГМК.
Аудит, прошедший на предприятии, стал ресертификационным, так как с момента получения сертификата в 2017 году прошло уже три года. Соответствие проверяли ведущий аудитор международной аудиторской компании TÜV SÜD Дмитрий Панкратов и начальник управления энергоменеджмента и эффективности энергопроектов ОАО «УГМК» Юрий Шелякин. Комиссия знакомилась с документами, разговаривала с руководителями и специалистами, а также анализировала, как в подразделениях осуществляется управление потреблением энергоресурсов и планируется деятельность по улучшению энергетической результативности.
– За три года с момента сертификации на предприятии произошли положительные изменения в сфере энергоменеджмента. АО «ШААЗ» ежегодно ставит цель экономии энергоресурсов, и она достигается, – отметил Дмитрий Панкратов.
В ходе аудита члены комиссии значительных несоответствий требования стандарта не выявили. После разработки корректирующих мероприятий будет принято решение о выдаче заводу нового сертификата соответствия требованиям стандарта ISO 50001-2018.
– Наша стратегическая цель – постоянное повышение энергетической эффективности. Кроме программы энергосбережения, которая реализуется в целом по заводу, каждое подразделение разрабатывает свои мероприятия, планомерно занимается снижением удельных норм потребления энергоресурсов при сохранении той же производительности. Так, за 9 месяцев 2020 года общая экономия от реализации энергосберегающих мероприятий в АО «ШААЗ» составила 3,8 млн рублей, – подчеркнул заместитель главного энергетика АО «ШААЗ» Денис Бояркин.
Аудит, прошедший на предприятии, стал ресертификационным, так как с момента получения сертификата в 2017 году прошло уже три года. Соответствие проверяли ведущий аудитор международной аудиторской компании TÜV SÜD Дмитрий Панкратов и начальник управления энергоменеджмента и эффективности энергопроектов ОАО «УГМК» Юрий Шелякин. Комиссия знакомилась с документами, разговаривала с руководителями и специалистами, а также анализировала, как в подразделениях осуществляется управление потреблением энергоресурсов и планируется деятельность по улучшению энергетической результативности.
– За три года с момента сертификации на предприятии произошли положительные изменения в сфере энергоменеджмента. АО «ШААЗ» ежегодно ставит цель экономии энергоресурсов, и она достигается, – отметил Дмитрий Панкратов.
В ходе аудита члены комиссии значительных несоответствий требования стандарта не выявили. После разработки корректирующих мероприятий будет принято решение о выдаче заводу нового сертификата соответствия требованиям стандарта ISO 50001-2018.
– Наша стратегическая цель – постоянное повышение энергетической эффективности. Кроме программы энергосбережения, которая реализуется в целом по заводу, каждое подразделение разрабатывает свои мероприятия, планомерно занимается снижением удельных норм потребления энергоресурсов при сохранении той же производительности. Так, за 9 месяцев 2020 года общая экономия от реализации энергосберегающих мероприятий в АО «ШААЗ» составила 3,8 млн рублей, – подчеркнул заместитель главного энергетика АО «ШААЗ» Денис Бояркин.
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