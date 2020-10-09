Улицу Школьную в Екатеринбурге перекроют на целый год

11.37 Вторник, 13 октября 2020
Общество
В Екатеринбурге закроется транспортное движение по улице Школьной. Речь идет об участке от Красноуфимской до Котельникова.

Перекрытие связано со строительством жилого дома в границах улиц Репина – Заводской – Красноуфимской. Ограничения будут действовать с 1 ноября этого года по 1 ноября 2021 года.

Улицу Школьную в Екатеринбурге перекроют на целый год


Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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11:37 Улицу Школьную в Екатеринбурге перекроют на целый год
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