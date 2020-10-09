Улицу Школьную в Екатеринбурге перекроют на целый год

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроется транспортное движение по улице Школьной. Речь идет об участке от Красноуфимской до Котельникова.Перекрытие связано со строительством жилого дома в границах улиц Репина – Заводской – Красноуфимской. Ограничения будут действовать с 1 ноября этого года по 1 ноября 2021 года.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.