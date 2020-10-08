На улице Пушкина в Екатеринбурге появились огромные вазоны

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала на улице Пушкина уставили гигантские белые вазоны. Они появились недалеко от резиденции губернатора Свердловской области.Распределили вазоны по порядку: сначала высокие, а затем уже плоские. Теперь водители не смогут заехать на тротуар, заставленный новыми объектами благоустройства.В ближайшее время на улице Пушкина также могут заменить фонарные столбы. Во время объезда по Литературному квартал градоначальник Александр Высокинский заявил, что здесь могут установить чугунные опоры.