На улице Пушкина в Екатеринбурге появились огромные вазоны
Общество
Фото: Артём Устюжанин / E1.RU
В столице Урала на улице Пушкина уставили гигантские белые вазоны. Они появились недалеко от резиденции губернатора Свердловской области.
Распределили вазоны по порядку: сначала высокие, а затем уже плоские. Теперь водители не смогут заехать на тротуар, заставленный новыми объектами благоустройства.
В ближайшее время на улице Пушкина также могут заменить фонарные столбы. Во время объезда по Литературному квартал градоначальник Александр Высокинский заявил, что здесь могут установить чугунные опоры.
Распределили вазоны по порядку: сначала высокие, а затем уже плоские. Теперь водители не смогут заехать на тротуар, заставленный новыми объектами благоустройства.
В ближайшее время на улице Пушкина также могут заменить фонарные столбы. Во время объезда по Литературному квартал градоначальник Александр Высокинский заявил, что здесь могут установить чугунные опоры.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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