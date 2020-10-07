Два здания в центре Нижнего Тагила украсили архитектурной подсветкой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

У двух зданий в центре Нижнего Тагила появилась современная архитектурная подсветка. Речь идет о доме №1а на проспекте Строителей и доме №57 на проспекте Ленина.Контрольное подключение оборудования на здания произвели вчера вечером. Как сообщили в мэрии, на фасаде дома на проспекте Ленина установили 128 светодиодных светильников, а на фасаде другого здания – 91. Подсветка сделана по линии кровли домов и на уровне 3 и 6 этажей.В мэрии добавили, что архитектурная подсветка также появится у школы №85.