В столице Урала продолжают контролировать соблюдение масочного режима

09.43 Вторник, 13 октября 2020
Общество
Фото: пресс-служба Орджоникидзевского района Екатеринбурга
Представители администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга совместно с полицейскими, квартальными инспекторами и дружинниками продолжают проводить рейды по соблюдению масочного режима и социальной дистанции в местах массового скопления граждан.

Как рассказали в пресс-службе администрации района, совместные группы проверили несколько раз в течение дня 16 торговых центров и общественный транспорт. Отдельное внимание оказано ТЦ «Омега» – одному из крупнейших ТЦ Орджоникидзевского района. По результатам патрулирования, людей, у которых не было с собой масок, не выявили. Однако сотрудникам полиции периодически приходилось напоминать гражданам о необходимости их надевать.

Выявлены нарушения были на небольших точках общепита на Ильича, 47/1. Нарушителей доставили в опорный пункт полиции, где были составлены четыре протокола на продавцов, повара и клиентов.

Добавим, что совместные рейды будут проходить каждый день до тех пор, пока не отменят режим повышенной готовности.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прошли рейды по соблюдению масочного режима в автобусах
05 октября 2020
В Екатеринбурге мигрант устроил незаконную свалку
07 октября 2020
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проверили, как дети соблюдают ПДД
09 октября 2020
Жители уральской столицы по вечерам не могут уехать домой
07 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Команда Андрея Гончарова: кто помогает коммерсанту с милицейским прошлым в многочисленных странных процессах

Вокруг экс-силовика собрались «творческие и интересные» личности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
12:36 В АО «ШААЗ» проверили соответствие системы энергоменеджмента международному стандарту
12:14 Экс-глава Генпрокуратуры РФ по УрФО назначен судьей свердловского Уставного суда
11:55 В Кольцово снова образовалась очередь в пункт тестирования на COVID-19
11:37 Улицу Школьную в Екатеринбурге перекроют на целый год
11:22 В рейтинг самых богатых тиктокеров вошли братья из Екатеринбурга
10:59 В поликлинике Екатеринбурга выстроилась огромная очередь к терапевту
10:41 На улице Пушкина в Екатеринбурге появились огромные вазоны
10:30 Два здания в центре Нижнего Тагила украсили архитектурной подсветкой
10:15 Изнуренную голодом малышку из Карпинска перевели в обычную палату
09:58 В Екатеринбурге водитель наехал на подростка и скрылся с места ДТП
09:43 В столице Урала продолжают контролировать соблюдение масочного режима
09:21 Уральские студенты РАНХиГС представили сенсорную палку для слабовидящих
21:23 В Каменске-Уральском наряд полиции устроил погоню за пьяным водителем
20:57 В Екатеринбург доставили последнюю партию вакцины против гриппа
18:41 В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, избившему в лифте собаку
18:24 Губернатор продлил действие ограничительных мер в Свердловской области
18:14 В Свердловской области дефицит мигрантов из-за пандемии
18:00 Газель сбила девятилетнего мальчика в центре Екатеринбурга
17:41 Представлен новый глава департамента лесного хозяйства по УрФО
17:14 В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
17:08 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджогах автомобилей
16:40 Часть свердловских школьников уйдет на каникулы на неделю позже
16:17 Недостроенную гостиницу около цирка в Екатеринбурге выставят на торги
15:53 В Екатеринбурге на три дня изменят маршрут автобуса №76
15:21 Свердловчанку, прятавшую дочь в шкафу, отправят на психиатрическую экспертизу
15:00 Губернатор назвал условие для введения новых ограничений на Среднем Урале
Все новости Свердловской области
12:35 Совет ЕС готов ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится
12:20 Вылечившийся от коронавируса Дональд Трамп официально вернулся к предвыборной кампании
12:11 Баскетбольная Евролига официально отменила два матча «Зенита» в Испании
12:03 Компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
11:30 В Грозном в перестрелке с боевиками погибли трое силовиков
11:21 Основатель брендов «Довгань» и «Красная линия» бизнесмен Герман Лиллевяли задержан в США
11:14 В Минске силовики применили слезоточивый газ против участников Марша пенсионеров
11:06 В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть после повторного заражения коронавирусом
10:18 Нижегородский стрелок найден мёртвым
21:44 Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области
14:46 «Сибкабель» усовершенствовал систему контроля качества кабелей для нефтяной отрасли и подвижного состава
12:41 В России коронавирусом заболели еще 13 592 человека
11:49 Ученые рассказали, как долго коронавирус живет на поверхностях
11:33 В Белоруссии задержали почти 600 протестующих
10:24 Билл Гейтс: суперэффективная и доступная вакцина — единственный способ вернуться к нормальной жизни
09:54 Роспотребнадзор: Россия выйдет на платно по коронавирусу в течение следующих недель
16:37 В Архангельской области отправили под домашний арест подозреваемого в педофилии и.о. министра образования
15:41 Деньги Сороса могут поссорить Россию и Армению
15:13 В Хабаровске после разгона сотрудниками ОМОН люди снова вышли на акцию протеста
14:52 В России выявили еще 13 634 случая COVID-19
14:16 Причиной экологической катастрофы на Камчатке могли стать водоросли
12:23 Инфекционист объяснил, почему делать тест на антитела к COVID-19 бессмысленно
11:00 Азербайджан обвинил Армению в обстреле, в результате которого погибли люди
15:44 Армения готова организовать перевозку пострадавшего в Карабахе российского журналиста в Москву
13:26 В Хабаровске на акции в поддержку Фургала задержаны десятки человек
12:50 В России выявили еще 12 846 новых случаев COVID-19
Все новости России и мира
12:36 В АО «ШААЗ» проверили соответствие системы энергоменеджмента международному стандарту
12:33 В октябре дольщики долгостроев на Цимлянской в Перми начнут получать компенсации
12:26 Школы Прикамья пойдут на каникулы по графику
12:14 Экс-глава Генпрокуратуры РФ по УрФО назначен судьей свердловского Уставного суда
11:55 В Кольцово снова образовалась очередь в пункт тестирования на COVID-19
11:37 Улицу Школьную в Екатеринбурге перекроют на целый год
11:22 В рейтинг самых богатых тиктокеров вошли братья из Екатеринбурга
10:59 В поликлинике Екатеринбурга выстроилась огромная очередь к терапевту
10:45 В октябре в Прикамье поступит 201 аппарат ИВЛ
10:41 На улице Пушкина в Екатеринбурге появились огромные вазоны
10:30 Два здания в центре Нижнего Тагила украсили архитектурной подсветкой
10:15 Изнуренную голодом малышку из Карпинска перевели в обычную палату
09:58 В Екатеринбурге водитель наехал на подростка и скрылся с места ДТП
09:43 В столице Урала продолжают контролировать соблюдение масочного режима
09:21 Уральские студенты РАНХиГС представили сенсорную палку для слабовидящих
21:23 В Каменске-Уральском наряд полиции устроил погоню за пьяным водителем
20:57 В Екатеринбург доставили последнюю партию вакцины против гриппа
20:02 За уикенд в Пермском крае развернуто более ста коек для лечения пациентов с коронавирусом
18:41 В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, избившему в лифте собаку
18:24 Губернатор продлил действие ограничительных мер в Свердловской области
18:14 В Свердловской области дефицит мигрантов из-за пандемии
18:00 Газель сбила девятилетнего мальчика в центре Екатеринбурга
17:46 «Т Плюс» в Перми подключила к теплу школу олимпийского резерва, гимназию, детский сад и шесть новостроек
17:45 Челябинцы становятся донорами плазмы, чтобы спасти больных коронавирусом
17:41 Представлен новый глава департамента лесного хозяйства по УрФО
17:38 «Камский кабель» переходит на удаленный режим работы
Все новости
21:44
12/10
 Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области
17:14
12/10
 В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
12:34
12/10
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 218 человек
14:26
11/10
 В Свердловской области выявлено еще 209 случаев коронавируса
12:42
10/10
 В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
14:36
9/10
 В Екатеринбурге студентов из Африки задержали по подозрению в мошенничестве
12:44
9/10
 На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
18:06
8/10
 Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
13:34
8/10
 Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом
12:53
7/10
 На Среднем Урале выявили еще 179 случаев COVID-19
12:14
7/10
 Скончался самый известный сотрудник свердловского МОБа
15:10
6/10
 Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
12:37
6/10
 Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
12:35
5/10
 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
21:27
4/10
 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
4/10
 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
20:18
3/10
 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
13:01
3/10
 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:55
3/10
 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
20:14
2/10
 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
Все новости