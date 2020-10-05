В столице Урала продолжают контролировать соблюдение масочного режима

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Представители администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга совместно с полицейскими, квартальными инспекторами и дружинниками продолжают проводить рейды по соблюдению масочного режима и социальной дистанции в местах массового скопления граждан.Как рассказали в пресс-службе администрации района, совместные группы проверили несколько раз в течение дня 16 торговых центров и общественный транспорт. Отдельное внимание оказано ТЦ «Омега» – одному из крупнейших ТЦ Орджоникидзевского района. По результатам патрулирования, людей, у которых не было с собой масок, не выявили. Однако сотрудникам полиции периодически приходилось напоминать гражданам о необходимости их надевать.Выявлены нарушения были на небольших точках общепита на Ильича, 47/1. Нарушителей доставили в опорный пункт полиции, где были составлены четыре протокола на продавцов, повара и клиентов.Добавим, что совместные рейды будут проходить каждый день до тех пор, пока не отменят режим повышенной готовности.