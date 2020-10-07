Уральские студенты РАНХиГС представили сенсорную палку для слабовидящих
Общество
Фото: пресс-служба РАНХиГС
Накануне, 12 октября, в уральском институте управления РАНХиГС прошла презентация разработки сенсорной палки «Helfer», с помощью которой слабовидящий человек сможет уберечься от сложных конструкций и препятствий: барьеры, балконы, навесные конструкции и прочее.
Палка устроена таким образом, что специальное сенсорное устройство, закрепляемое на верхней части, подает человеку вибрирующий сигнал о преграде. Студенты и преподаватели УИУ РАНХиГС доработали идею изобретения так, что палка стала удобнее и дешевле аналогов.
Также проводились технологические, экономические и маркетинговые расчеты, показавшие возможность организации серийного производства сенсорных палок в кратчайшие сроки. В Екатеринбурге устройство испытали, поступили позитивные отзывы от слабовидящих людей.
Разработка палки проводилась командой социальных предпринимателей «Атмосфера» под руководством Масленникова Дмитрия, руководителя проектного офиса УИУ РАНХиГС и студентами УИУ РАНХиГС. Техническую часть работ сделал студент четвертого курса политехнического колледжа Игорь Цветков.
Палка устроена таким образом, что специальное сенсорное устройство, закрепляемое на верхней части, подает человеку вибрирующий сигнал о преграде. Студенты и преподаватели УИУ РАНХиГС доработали идею изобретения так, что палка стала удобнее и дешевле аналогов.
Также проводились технологические, экономические и маркетинговые расчеты, показавшие возможность организации серийного производства сенсорных палок в кратчайшие сроки. В Екатеринбурге устройство испытали, поступили позитивные отзывы от слабовидящих людей.
Разработка палки проводилась командой социальных предпринимателей «Атмосфера» под руководством Масленникова Дмитрия, руководителя проектного офиса УИУ РАНХиГС и студентами УИУ РАНХиГС. Техническую часть работ сделал студент четвертого курса политехнического колледжа Игорь Цветков.
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