В Екатеринбург доставили последнюю партию вакцины против гриппа
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В уральскую столицу доставили последнюю партию бесплатной вакцины против гриппа для взрослых, об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Всего в больницы прибыло 22 тысяч доз.
Всего в столицу Урала в этом году доставили 488 788 тысяч доз вакцины для взрослых и 190 тысяч доз для детей. Сейчас ожидается поставка последней партии вакцины для детей.
Напомним, что екатеринбуржцы могут привиться в поликлиниках по месту жительства, образовательных учреждениях или по месту работы при обращении руководителей предприятий и учреждений в территориальные поликлиники по месту нахождения организации.
Всего в столицу Урала в этом году доставили 488 788 тысяч доз вакцины для взрослых и 190 тысяч доз для детей. Сейчас ожидается поставка последней партии вакцины для детей.
Напомним, что екатеринбуржцы могут привиться в поликлиниках по месту жительства, образовательных учреждениях или по месту работы при обращении руководителей предприятий и учреждений в территориальные поликлиники по месту нахождения организации.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
В Свердловскую область поступила партия вакцины от гриппа
10 октября 2020
10 октября 2020
В Екатеринбурге мигрант устроил незаконную свалку
07 октября 2020
07 октября 2020
Полиция задержала екатеринбуржца, обманывающего пенсионеров
09 октября 2020
09 октября 2020
Команда Андрея Гончарова: кто помогает коммерсанту с милицейским прошлым в многочисленных странных процессах
Вокруг экс-силовика собрались «творческие и интересные» личности
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
14:46 «Сибкабель» усовершенствовал систему контроля качества кабелей для нефтяной отрасли и подвижного состава
10:24 Билл Гейтс: суперэффективная и доступная вакцина — единственный способ вернуться к нормальной жизни
16:37 В Архангельской области отправили под домашний арест подозреваемого в педофилии и.о. министра образования
15:44 Армения готова организовать перевозку пострадавшего в Карабахе российского журналиста в Москву
17:46 «Т Плюс» в Перми подключила к теплу школу олимпийского резерва, гимназию, детский сад и шесть новостроек
15:08 По поручению губернатора благоустроят пешеходный переход на железнодорожной станции Рейда в Краснокамске
17:14
12/10В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
18:06
8/10Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
15:12
2/10Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор