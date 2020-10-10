В Екатеринбург доставили последнюю партию вакцины против гриппа

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральскую столицу доставили последнюю партию бесплатной вакцины против гриппа для взрослых, об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Всего в больницы прибыло 22 тысяч доз.Всего в столицу Урала в этом году доставили 488 788 тысяч доз вакцины для взрослых и 190 тысяч доз для детей. Сейчас ожидается поставка последней партии вакцины для детей.Напомним, что екатеринбуржцы могут привиться в поликлиниках по месту жительства, образовательных учреждениях или по месту работы при обращении руководителей предприятий и учреждений в территориальные поликлиники по месту нахождения организации.