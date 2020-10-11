В Свердловской области дефицит мигрантов из-за пандемии
Общество
В Свердловской области случился дефицит мигрантов из-за пандемии коронавируса. По данным Свердловскстата, с января по июль текущего года количество прибывших в регион сократилось на 10 тысяч человек.
До пандемии в начале года в область въехало довольно много мигрантов, однако, когда начался рост заболеваемости, многие вернулись домой. Количество уехавших эмигрантов возросло почти вдвое.
Из-за этого на рынке труда появился определенный дефицит. Так, уральские бизнесмены пожаловались на нехватку строителей, разнорабочих и поваров.
До пандемии в начале года в область въехало довольно много мигрантов, однако, когда начался рост заболеваемости, многие вернулись домой. Количество уехавших эмигрантов возросло почти вдвое.
Из-за этого на рынке труда появился определенный дефицит. Так, уральские бизнесмены пожаловались на нехватку строителей, разнорабочих и поваров.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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