В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджогах автомобилей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Росгвардейцы задержали в Екатеринбурге мужчину, который подозревается в поджоге автомобилей в Ленинском районе. Улики злоумышленник прятал в кустах.В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области рассказали, что накануне в пункт централизованной охраны поступила информация о поджогах. На место незамедлительно выехали пожарные и экипаж группы задержания вневедомственной охраны.Установлено, что два автомобиля полыхали на улице Онуфриева. Огонь удалось оперативно потушить.Росгвардейцы во время патрулирования заметили мужчину, вышедшего из кустов. При общении он нервничал и путался в ответах, а в кустах обнаружились канистра с бензином и черные перчатки. Подозреваемого в поджогах передали в полицию для дальнейшего разбирательства.