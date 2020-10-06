В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджогах автомобилей
Общество
Фото: МЧС по Свердловской области
Росгвардейцы задержали в Екатеринбурге мужчину, который подозревается в поджоге автомобилей в Ленинском районе. Улики злоумышленник прятал в кустах.
В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области рассказали, что накануне в пункт централизованной охраны поступила информация о поджогах. На место незамедлительно выехали пожарные и экипаж группы задержания вневедомственной охраны.
Установлено, что два автомобиля полыхали на улице Онуфриева. Огонь удалось оперативно потушить.
Росгвардейцы во время патрулирования заметили мужчину, вышедшего из кустов. При общении он нервничал и путался в ответах, а в кустах обнаружились канистра с бензином и черные перчатки. Подозреваемого в поджогах передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области рассказали, что накануне в пункт централизованной охраны поступила информация о поджогах. На место незамедлительно выехали пожарные и экипаж группы задержания вневедомственной охраны.
Установлено, что два автомобиля полыхали на улице Онуфриева. Огонь удалось оперативно потушить.
Росгвардейцы во время патрулирования заметили мужчину, вышедшего из кустов. При общении он нервничал и путался в ответах, а в кустах обнаружились канистра с бензином и черные перчатки. Подозреваемого в поджогах передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
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