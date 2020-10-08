Часть свердловских школьников уйдет на каникулы на неделю позже

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Стало известно, когда начнутся осенние каникулы в этом году для свердловских школьников. Большинство учеников будут отдыхать уже с 26 октября, однако часть школьников отправится на каникулы только в ноябре.Некоторые школы в Свердловской области запланировали каникулы на неделю позже рекомендованных сроков – со 2 по 6 ноября. Такие решения были приняты в новолялинских и верхнепышминских образовательных учреждениях. Каникулы при этом продлятся не более одной недели.В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что школы имеют право самостоятельно формировать календарный учебник график. Установки о досрочном завершении первой четверти и продлении каникул нет.