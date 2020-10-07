Недостроенную гостиницу около цирка в Екатеринбурге выставят на торги

16.17 Понедельник, 12 октября 2020
Общество
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Власти выкупят у владельца через суд недостроенную гостиницу «Дели» в Екатеринбурге около цирка. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск регионального министерства госимущества.

Напомним, что гостиницу начали строить в центре Екатеринбурга более двадцати лет назад. Один из главных долгостроев города находится на неразграниченных землях, которыми распоряжается МУГИСО. В 2017 году ТДЦ «Мегаполис» арендовал у министерства госимущества площадку, чтобы закончить строительство гостиницы. Однако, как сообщается в ответе мэрии на вопросы депутата гордумы Дмитрия Сергина, стройка так и не возобновилась, а договор аренды уже утратил силу. По закону теперь министерство может через суд выставить долгострой на торги.

– МУГИСО обратилось в Арбитражный суд с иском об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. Начальная цена определяется на основании оценки его рыночной стоимости, – написано в ответе горадминистрации.

Если же не найдутся желающие купить недостроенную гостиницу, мэрия или МУГИСО смогут приобрести долгострой по начальной цене аукциона.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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