Недостроенную гостиницу около цирка в Екатеринбурге выставят на торги

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Власти выкупят у владельца через суд недостроенную гостиницу «Дели» в Екатеринбурге около цирка. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск регионального министерства госимущества.Напомним, что гостиницу начали строить в центре Екатеринбурга более двадцати лет назад. Один из главных долгостроев города находится на неразграниченных землях, которыми распоряжается МУГИСО. В 2017 году ТДЦ «Мегаполис» арендовал у министерства госимущества площадку, чтобы закончить строительство гостиницы. Однако, как сообщается в ответе мэрии на вопросы депутата гордумы Дмитрия Сергина, стройка так и не возобновилась, а договор аренды уже утратил силу. По закону теперь министерство может через суд выставить долгострой на торги.– МУГИСО обратилось в Арбитражный суд с иском об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. Начальная цена определяется на основании оценки его рыночной стоимости, – написано в ответе горадминистрации.Если же не найдутся желающие купить недостроенную гостиницу, мэрия или МУГИСО смогут приобрести долгострой по начальной цене аукциона.