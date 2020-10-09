В Екатеринбурге на три дня изменят маршрут автобуса №76
Общество
В столице Урала в связи со строительством теплосети на улице Шаумяна на три дня изменится схема движения автобусного маршрута №76.
С 13 октября при движении к СТЦ «Мега» автобус №76 будет объезжать закрытый участок по улицам Фурманова, Московской, Островского и Волгоградской. Остановку «Московская» на три дня перенесут на улицу Московская в сторону Волгоградской, а остановки «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановская» будут отменены.
В пресс-службе ЕМУП «Гортранс» сообщили, что изменения будут действовать до 15 октября.
С 13 октября при движении к СТЦ «Мега» автобус №76 будет объезжать закрытый участок по улицам Фурманова, Московской, Островского и Волгоградской. Остановку «Московская» на три дня перенесут на улицу Московская в сторону Волгоградской, а остановки «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановская» будут отменены.
В пресс-службе ЕМУП «Гортранс» сообщили, что изменения будут действовать до 15 октября.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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