В Екатеринбурге на три дня изменят маршрут автобуса №76

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала в связи со строительством теплосети на улице Шаумяна на три дня изменится схема движения автобусного маршрута №76.С 13 октября при движении к СТЦ «Мега» автобус №76 будет объезжать закрытый участок по улицам Фурманова, Московской, Островского и Волгоградской. Остановку «Московская» на три дня перенесут на улицу Московская в сторону Волгоградской, а остановки «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановская» будут отменены.В пресс-службе ЕМУП «Гортранс» сообщили, что изменения будут действовать до 15 октября.