Губернатор назвал условие для введения новых ограничений на Среднем Урале
Общество
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что если в регионе больше трех дней подряд будут подтверждать более 200 новых случаев заражения коронавирусом, то он введет новые ограничения.
— Губернатор дал понять, что дожидаться более высоких цифр не намерен. Упоминалась ситуация весной, когда переход был очень резким — после 170 пациентов стало сразу 250 и больше, — сообщает источник Ura.Ru.
Предполагается, что ограничения коснутся контроля за количеством посетителей в общепите и ТРЦ. Пока что закрытие магазинов не планируется. Также, возможно, поднимется вопрос о переводе сотрудников на удаленный режим работы. Университеты и школы на дистант также переводить пока не планируют.
— Губернатор дал понять, что дожидаться более высоких цифр не намерен. Упоминалась ситуация весной, когда переход был очень резким — после 170 пациентов стало сразу 250 и больше, — сообщает источник Ura.Ru.
Предполагается, что ограничения коснутся контроля за количеством посетителей в общепите и ТРЦ. Пока что закрытие магазинов не планируется. Также, возможно, поднимется вопрос о переводе сотрудников на удаленный режим работы. Университеты и школы на дистант также переводить пока не планируют.
Куйвашев ужесточил ограничения, введенные из-за коронавируса
05 октября 2020
05 октября 2020