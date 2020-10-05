Губернатор назвал условие для введения новых ограничений на Среднем Урале

15.00 Понедельник, 12 октября 2020
Общество
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что если в регионе больше трех дней подряд будут подтверждать более 200 новых случаев заражения коронавирусом, то он введет новые ограничения.

— Губернатор дал понять, что дожидаться более высоких цифр не намерен. Упоминалась ситуация весной, когда переход был очень резким — после 170 пациентов стало сразу 250 и больше, — сообщает источник Ura.Ru.

Предполагается, что ограничения коснутся контроля за количеством посетителей в общепите и ТРЦ. Пока что закрытие магазинов не планируется. Также, возможно, поднимется вопрос о переводе сотрудников на удаленный режим работы. Университеты и школы на дистант также переводить пока не планируют.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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