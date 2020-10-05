Губернатор назвал условие для введения новых ограничений на Среднем Урале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что если в регионе больше трех дней подряд будут подтверждать более 200 новых случаев заражения коронавирусом, то он введет новые ограничения.— Губернатор дал понять, что дожидаться более высоких цифр не намерен. Упоминалась ситуация весной, когда переход был очень резким — после 170 пациентов стало сразу 250 и больше, — сообщает источник Ura.Ru.Предполагается, что ограничения коснутся контроля за количеством посетителей в общепите и ТРЦ. Пока что закрытие магазинов не планируется. Также, возможно, поднимется вопрос о переводе сотрудников на удаленный режим работы. Университеты и школы на дистант также переводить пока не планируют.