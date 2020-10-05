В поликлинике Екатеринбурга выстроилась очередь из контактных по COVID-19 детей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь из родителей и воспитанников детского сада №136, желающих сдать анализы на коронавирус в детской поликлинике №15. Об этом сообщает Е1.У воспитателя детсада подтвердили COVID-19, из-за чего детям теперь необходимо сдать тест на COVID-19. Родители опасаются, что они и их дети могут заразиться в самой больнице, так как в отделении социальная дистанция не соблюдается. В региональном оперштабе сообщили, что в таком случае забор мазков должен проходить на дому.– По данным горздрава, тестирование детей дошкольного возраста в случаях, подобных тому, что вы описываете, проводится медиками на дому на основании предписания Роспотребнадзора. Списки детей и адреса передают в поликлинику по месту жительства. Далее выездная служба проводит забор анализов, – уточнили в оперштабе.Отец одного из воспитанников детсада рассказал, что воспитательница заболела еще в понедельник, а дети после этого еще два дня туда ходили. Позднее пришло распоряжение, что необходимо сдать тест на COVID-19. Запись организовали на определенное время, однако ее никто не соблюдает.