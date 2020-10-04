Урбанист оценил работу волонтеров по благоустройству сада в Екатеринбурге
Общество
Фото: Сад Нурова / Facebook
Урбанист Илья Варламов в своем блоге прокомментировал работу волонтеров по благоустройству заброшенного сада Нурова в столице Урала. Он также дал понять, что у горожан, работающих с душой, результаты благоустройства получается лучше, чем у чиновников.
– Когда инициатива обустроить общественное пространство приходит от самих жителей, а не от чиновников, когда в проект вкладывают душу, то при меньшем бюджете получается место, куда действительно приятно прийти отдохнуть, – написал в своем блоге Варламов.
Напомним, что за счет собственных средств волонтеры восстановили сад Нурова, расположенный в Екатеринбурге около усадьбы на Чапаева,1. Добровольцы получили разрешение на благоустройство, очистили парк от мусора и высадили деревья, многолетние цветы и травы.
– Когда инициатива обустроить общественное пространство приходит от самих жителей, а не от чиновников, когда в проект вкладывают душу, то при меньшем бюджете получается место, куда действительно приятно прийти отдохнуть, – написал в своем блоге Варламов.
Напомним, что за счет собственных средств волонтеры восстановили сад Нурова, расположенный в Екатеринбурге около усадьбы на Чапаева,1. Добровольцы получили разрешение на благоустройство, очистили парк от мусора и высадили деревья, многолетние цветы и травы.
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