На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 218 человек
Общество
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 218 человек. Всего в регионе зафиксировано 31 342 случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+134), Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Красноуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Белоярского, Асбеста, Ачитского, Режевского, Арамильского городских округов, Алапаевска и Алапаевского района, Ирбита, Артинского городского округа, Верхней Салды, Ивделя, Рефтинского городского округа, Байкаловского муниципального района, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Лесного.
Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 145 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. 600 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписан еще 151 человек. Всего врачи спасли уже 23 202 пациента.
Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 655.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+134), Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Красноуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Белоярского, Асбеста, Ачитского, Режевского, Арамильского городских округов, Алапаевска и Алапаевского района, Ирбита, Артинского городского округа, Верхней Салды, Ивделя, Рефтинского городского округа, Байкаловского муниципального района, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Лесного.
Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 145 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. 600 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписан еще 151 человек. Всего врачи спасли уже 23 202 пациента.
Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 655.
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