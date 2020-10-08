В Екатеринбурге закрывают движение транспорта по двум улицам
Общество
На этой неделе в Екатеринбурге закроют движение транспорта по двум улицам. Проехать нельзя будет по Авиационной и Просторной.
Так, с 12 октября движение закрыли по улице Авиационной из-за строительства теплосети на участке от Айвазовского до Московской. Ограничения продлятся до 12 ноября.
В пятницу, 16 октября, проезд закроют по улице Просторной в районе домов №83 и 85. До 19 октября на этом участке будут прокладывать кабель электрохимзащиты газопровода.
Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.
Так, с 12 октября движение закрыли по улице Авиационной из-за строительства теплосети на участке от Айвазовского до Московской. Ограничения продлятся до 12 ноября.
В пятницу, 16 октября, проезд закроют по улице Просторной в районе домов №83 и 85. До 19 октября на этом участке будут прокладывать кабель электрохимзащиты газопровода.
Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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