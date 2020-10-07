Учеников гимназии № 5 в Екатеринбурге перевели на дистант
Общество
Фото: uralinform.ru
Учеников гимназии № 5 в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение из-за ремонтных работ. Школьники будут учиться дома минимум два дня.
Как рассказали в департаменте образования Екатеринбурга, в выходные МУП «Водоканал» проводил ремонтные работы на холодном водоснабжении недалеко от здания гимназии. В связи с этим 12 и 13 октября ученики начальной школы будут учиться на дистанте.
Сейчас ремонт уже закончен, а анализы на пробу воды сданы. После результатов анализов школа вернется на обучение в штатном режиме.
Как рассказали в департаменте образования Екатеринбурга, в выходные МУП «Водоканал» проводил ремонтные работы на холодном водоснабжении недалеко от здания гимназии. В связи с этим 12 и 13 октября ученики начальной школы будут учиться на дистанте.
Сейчас ремонт уже закончен, а анализы на пробу воды сданы. После результатов анализов школа вернется на обучение в штатном режиме.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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