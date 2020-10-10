В столице Урала появится центр для исследования опасных вирусов
Общество
Фото: проектная документация
В Екатеринбурге планируют построить за 372,4 миллиона рублей центр вирусологии, где будут проводить исследования опасных вирусов: Эболы, оспы, чумы и других опасных для человека микроорганизмов.
Лабораторию планируется разместить в помещении для выращивания лабораторных животных – виварии – НИИ вирусных инфекций. Здание на улице Летней, 23 будут полностью реконструировать.
Заказчиком выступает новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где в начале пандемии коронавируса проводились исследования для Среднего Урала и других регионов России.
– Корпус ориентирован на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности, – написано в проектной документации.
Стоимость проекта оценивается в 372 миллиона 417 тысяч рублей. Лабораторию должны построить к концу 2022 году. Подрядчик будет выбран уже 19 октября.
Лабораторию планируется разместить в помещении для выращивания лабораторных животных – виварии – НИИ вирусных инфекций. Здание на улице Летней, 23 будут полностью реконструировать.
Заказчиком выступает новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где в начале пандемии коронавируса проводились исследования для Среднего Урала и других регионов России.
– Корпус ориентирован на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности, – написано в проектной документации.
Стоимость проекта оценивается в 372 миллиона 417 тысяч рублей. Лабораторию должны построить к концу 2022 году. Подрядчик будет выбран уже 19 октября.
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