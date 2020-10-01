В Свердловскую область поступила партия вакцины от гриппа

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

9 октября в Екатеринбург доставили очередную партию вакцины против гриппа. Партия составила 222 тысячи доз вакцины для взрослых. Ее распределили среди 49 муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.На сегодняшний день от гриппа привились 1,26 миллионов уральцев, более 400 тысяч из них — дети.Бесплатно поставить прививку от гриппа в регионе могут работники медицины, образования, ЖКХ, транспортной сферы, а также призывники, беременные, жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, прививка бесплатно делается детям от 6 месяцев, школьникам и студентам.