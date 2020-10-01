В Свердловскую область поступила партия вакцины от гриппа
Общество
Фото: vzsar.ru
9 октября в Екатеринбург доставили очередную партию вакцины против гриппа. Партия составила 222 тысячи доз вакцины для взрослых. Ее распределили среди 49 муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
На сегодняшний день от гриппа привились 1,26 миллионов уральцев, более 400 тысяч из них — дети.
Бесплатно поставить прививку от гриппа в регионе могут работники медицины, образования, ЖКХ, транспортной сферы, а также призывники, беременные, жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, прививка бесплатно делается детям от 6 месяцев, школьникам и студентам.
На сегодняшний день от гриппа привились 1,26 миллионов уральцев, более 400 тысяч из них — дети.
Бесплатно поставить прививку от гриппа в регионе могут работники медицины, образования, ЖКХ, транспортной сферы, а также призывники, беременные, жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, прививка бесплатно делается детям от 6 месяцев, школьникам и студентам.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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