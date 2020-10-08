Представлен проект нового ледового городка в Екатеринбурге
Общество
Фото: проектная документация/Госзакупки
На сайте госзакупок появился проект главного ледового городка Екатеринбурга. Его строительство обойдется в 24 миллиона рублей.
В этом году ледовый городок будет посвящен 130-летию со дня рождения автора книги «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова и будет тематически оформлен по мотивам сказок писателя.
«В честь юбилея площадь 1905 года наполнят образы замечательной, любимой детьми и взрослыми сказки», — говорится в проектной документации.
Ледовый городок проработает вплоть до 24 января. На его возведение потратят на четверть миллиона меньше, чем в прошлом году - 24 миллиона и 250 тысяч рублей.
Согласно проектной документации, в центре площади будет расположен «Замок Гудвина» высотой не меньше 12 метров. Среди ледяных фигур можно будет встретить таких героев, как: Железный дровосек, Лев и Тотошка, а также традиционных Деда Мороза и Снегурочку.
На площади расположат высокую конусообразную искусственную елку высотой более 50 метров.
В этом году ледовый городок будет посвящен 130-летию со дня рождения автора книги «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова и будет тематически оформлен по мотивам сказок писателя.
«В честь юбилея площадь 1905 года наполнят образы замечательной, любимой детьми и взрослыми сказки», — говорится в проектной документации.
Ледовый городок проработает вплоть до 24 января. На его возведение потратят на четверть миллиона меньше, чем в прошлом году - 24 миллиона и 250 тысяч рублей.
Согласно проектной документации, в центре площади будет расположен «Замок Гудвина» высотой не меньше 12 метров. Среди ледяных фигур можно будет встретить таких героев, как: Железный дровосек, Лев и Тотошка, а также традиционных Деда Мороза и Снегурочку.
На площади расположат высокую конусообразную искусственную елку высотой более 50 метров.
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08 октября 2020
08 октября 2020