В Екатеринбурге завершился конкурс на лучший горельеф для Исторического сквера

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Конкурсная комиссия по разработке эскиза горельефа для Исторического сквера Екатеринбурга огласила имя победителя. Лучшим признали проект Константина Грюнберга.«Победитель представил видение горельефа для реализации на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции. Теперь, после определения победителя, мы приступим к воплощению проекта в тесном сотрудничестве с автором», - заявил один из членов жюри, начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Дмитрий Фогель.Отмечается, что в состав жюри вошли профессиональные скульпторы, архитекторы, художники, а также специалисты Администрации города Екатеринбурга под председательством Зураба Церетели.Напомним, конкурс на создание горельефа был объявлен по поручению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Горельеф установят на Плотинке в рамках подготовки к празднованию 300-летия столицы Урала.