В Екатеринбурге завершился конкурс на лучший горельеф для Исторического сквера
Общество
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, Олег Чупахин
Конкурсная комиссия по разработке эскиза горельефа для Исторического сквера Екатеринбурга огласила имя победителя. Лучшим признали проект Константина Грюнберга.
«Победитель представил видение горельефа для реализации на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции. Теперь, после определения победителя, мы приступим к воплощению проекта в тесном сотрудничестве с автором», - заявил один из членов жюри, начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Дмитрий Фогель.
Отмечается, что в состав жюри вошли профессиональные скульпторы, архитекторы, художники, а также специалисты Администрации города Екатеринбурга под председательством Зураба Церетели.
Напомним, конкурс на создание горельефа был объявлен по поручению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Горельеф установят на Плотинке в рамках подготовки к празднованию 300-летия столицы Урала.
«Победитель представил видение горельефа для реализации на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции. Теперь, после определения победителя, мы приступим к воплощению проекта в тесном сотрудничестве с автором», - заявил один из членов жюри, начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Дмитрий Фогель.
Отмечается, что в состав жюри вошли профессиональные скульпторы, архитекторы, художники, а также специалисты Администрации города Екатеринбурга под председательством Зураба Церетели.
Напомним, конкурс на создание горельефа был объявлен по поручению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Горельеф установят на Плотинке в рамках подготовки к празднованию 300-летия столицы Урала.
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