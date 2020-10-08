«Автомобилист» в Екатеринбурге по буллитам уступил «Металлургу»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В пятницу, 9 октября, хоккейный клуб «Автомобилист» на льду в Екатеринбурге в серии послематчевых буллитов потерпел поражение в матче с магнитогорским «Металлургом». Игра завершилась со счётом 3:4.В составе хозяев льда заброшенными шайбами отметились Вячеслав Литовченко, Брукс Мэйсек и Алексей Макеев. Среди соперников голы забили Семён Кошелев, Сергей Плотников, Харри Песонен и Егор Яковлев (решающий буллит).Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге уже в воскресенье - команда примет на родном льду челябинский «Трактор».