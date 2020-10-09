В свердловском поселке пропал пенсионер, нуждающий в медицинской помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Красноярка Серовского городского округа пропал 83-летний Александр Федорович Вьюшкин. Его местонахождение неизвестно с 8 октября. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 164 см, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Вьюшкина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.