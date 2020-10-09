В свердловском поселке пропал пенсионер, нуждающий в медицинской помощи
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Красноярка Серовского городского округа пропал 83-летний Александр Федорович Вьюшкин. Его местонахождение неизвестно с 8 октября. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 164 см, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Вьюшкина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 164 см, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Вьюшкина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Свердловской области пропал 31-летний мужчина
30 сентября 2020
30 сентября 2020
В Красноуральске пропал мужчина с татуировкой
06 октября 2020
06 октября 2020
Волонтеры Екатеринбурга ищут пропавшую 19-летнюю девушку
08 октября 2020
08 октября 2020
Команда Андрея Гончарова: кто помогает коммерсанту с милицейским прошлым в многочисленных странных процессах
Вокруг экс-силовика собрались «творческие и интересные» личности
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
19:37 В Свердловской области IT компания выиграла грант за разработку отечественного программного обеспечения
15:18 Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе
15:20 Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе
12:45 Азербайджан и Армения подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве
19:37 В Свердловской области IT компания выиграла грант за разработку отечественного программного обеспечения
15:18 Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе
18:06
8/10Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
15:12
2/10Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
19:28
29/09Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России