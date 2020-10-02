В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Солнечной
Общество
В Екатеринбурге закроют транспортное движение по улице Солнечной. Речь идет об участке от от дома № 33 до № 37.
Перекрытия связаны с производством строительных работ сети водопровода. Ограничения будут действовать с 1 по 30 ноября.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытия связаны с производством строительных работ сети водопровода. Ограничения будут действовать с 1 по 30 ноября.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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