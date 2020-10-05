Трехсекционный трамвай начал возить пассажиров в Екатеринбурге
Общество
Фото: eanews.ru
В столице Урала сегодня, 9 октября, стартовал новый этап испытания низкопольного трехсекционного трамвая. Новый транспорт возит пассажиров по маршруту №18.
Трамвай-гармошка успешно завершил приемо-сдаточные испытания в городских условиях еще в июле этого года. Также трамвай получил сертификат соответствия, что дает возможность серийного выпуска таких вагонов.
Кроме того, новый трамвай отличается сниженным энергопотреблением.
– Расход электроэнергии на тягу у трамвая — 63 Вт*ч/т*км, у трамваев других производителей — около 80 Вт*ч/т*км. Это реализуется за счет современной системы управления новыми асинхронными двигателями, — написано в сообщении.
Трамвай-гармошка успешно завершил приемо-сдаточные испытания в городских условиях еще в июле этого года. Также трамвай получил сертификат соответствия, что дает возможность серийного выпуска таких вагонов.
Кроме того, новый трамвай отличается сниженным энергопотреблением.
– Расход электроэнергии на тягу у трамвая — 63 Вт*ч/т*км, у трамваев других производителей — около 80 Вт*ч/т*км. Это реализуется за счет современной системы управления новыми асинхронными двигателями, — написано в сообщении.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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