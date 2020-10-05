Светлана Цветкова уходит с поста председателя свердловского Арбитражного суда

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Светлана Цветкова уходит с поста председателя Арбитражного суда Свердловской области. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на собственные источники. Заявление об отставке рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей РФ на одном из заседаний.До назначения нового руководителя Арбитражного суда, исполнять обязанности главы, вероятно, будет кто-то из заместителей Цветковой. На данный момент, по данным сайта суда, у нее четыре заместителя: Елена Невмеруха, Илья Чураков, Милана Сабирова и Станислав Сидоркин.Напомним, что Светлана Цветкова назначена на должность главы Арбитражного суда Свердловской области в 2011 году. В 2017 году указом президента ее назначили на второй срок шестилетнего руководства. По данным собеседника Znak.com, в последнее время у Цветковой появились проблемы с коллективом суда.