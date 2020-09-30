В Екатеринбурге больше двух месяцев ищут пропавшего парня с татуировками

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 24-летний Александр Владимирович Соломеин. Как сообщает в поисковом отряде «Лиза Алерт», его местонахождение неизвестно еще с 31 июля.Приметы пропавшего: рост 186 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. У Александра на обоих руках есть татуировки.На момент пропажи он был одет в синюю ветровку, черную толстовку, светло-голубые джинсы и светло-бежевые кеды. С собой у парня была черная сумка.– Сотрудниками отдела полиции номер 3 проводится розыск пропавшего. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении гражданина, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-03 либо 02, – информирует отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.