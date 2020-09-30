В Екатеринбурге больше двух месяцев ищут пропавшего парня с татуировками
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 24-летний Александр Владимирович Соломеин. Как сообщает в поисковом отряде «Лиза Алерт», его местонахождение неизвестно еще с 31 июля.
Приметы пропавшего: рост 186 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. У Александра на обоих руках есть татуировки.
На момент пропажи он был одет в синюю ветровку, черную толстовку, светло-голубые джинсы и светло-бежевые кеды. С собой у парня была черная сумка.
– Сотрудниками отдела полиции номер 3 проводится розыск пропавшего. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении гражданина, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-03 либо 02, – информирует отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Приметы пропавшего: рост 186 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. У Александра на обоих руках есть татуировки.
На момент пропажи он был одет в синюю ветровку, черную толстовку, светло-голубые джинсы и светло-бежевые кеды. С собой у парня была черная сумка.
– Сотрудниками отдела полиции номер 3 проводится розыск пропавшего. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении гражданина, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-03 либо 02, – информирует отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
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