Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге не вышли на рейс

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге шесть автобусных маршрутов не вышли на рейс. Оказалось, что свердловский Роспотребнадзор, обнаружил на предприятии ООО «Декар-Бас», обслуживающем данные маршруты, нарушения санитарных правил. Работа предприятия приостановлена до решения суда.По данным мэрии Екатеринбурга, «Декар-Бас» обслуживает автобусы №039, 045, 054, 056, 46, 63, которые сегодня не вышли на маршрут.Санитарные врачи обнаружили, что в компании в местах общего пользования нет умывальников и антисептиков, а в помещениях, где работники находятся постоянно – облучателей рециркуляторного типа и социальной разметки. Помимо этого, выяснилось, что не проводится ежедневная влажная уборка с дезсредствами.В отношении «Декар-Баса» составили протокол по части 2 статьи 6,3 КоАП РФ. Предприятию могут назначить штраф до 5000 тысяч рублей, также возможна приостановка его деятельности на 90 суток.– Поскольку установленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан (не только работников предприятия, но и пассажиров, которые пользуются услугами организации) в отношении автотранспортного предприятия в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ составлен протокол о временном запрете деятельности до решения суда, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.