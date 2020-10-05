В автобусах Екатеринбурга появились мошенники, проверяющие маски

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга рассказали, что в общественном транспорте ездят люди под видом контролеров, снимают пассажиров на фотоаппарат и требуют надеть маски, пишет Е1.Странными контролерами, по словам очевидцев, были два мужчины и женщина. Они требовали надеть маски, однако сами никак не представились. Пассажиры попросили предъявить их документы, на что аферисты не ответили и просто вышли из автобуса.— Если наши сотрудники работают, они носят жилетки желтого цвета, на которых написано: «Муниципальная транспортная инспекция». Но они на автобусах не ездят, могут зайти на конечной остановке, а на промежуточных — нет. Они могут фотографировать и снимать на камеру. Это работает как доказательство нарушений масочного режима, — рассказал Е1 глава транспортной инспекции Екатеринбурга Григорий Кулинич.Также в последнее время проверять соблюдение масочного режима привлекают сотрудников полиции и министерства общественной безопасности.— Это не муниципальная транспортная инспекция. Мы думали, что это могут быть сотрудники Гортранса, но и они сказали, что это не их люди. Видимо, появились мошенники, — считает пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.