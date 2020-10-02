Уральский кардиоцентр закрыли до понедельника из-за случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Институт кардиологии в уральской столице временно не сможет принимать новых пациентов. В кардиоцентре закрыли отделение инвазивной кардиологии из-за выявления коронавируса у поступившей туда пациентки.Как сообщил директор института Ян Габинский, госпитализация в кардиоцентр закрыта, чтобы его продезинфицировать. Если все будет в порядке, то новый пациентов начнут принимать уже с понедельника.Пациентку с коронавирусом уже перевели на лечение в другую больницу. Пациентов кардиоцентра пока направляют в другие медучреждения.