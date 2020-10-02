Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проверили, как дети соблюдают ПДД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вчера, 8 октября, в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели рейд, направленный на выявление нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами. Профилактические мероприятия проходили вблизи образовательных учреждений и местах скопления детей.В ходе рейда сотрудники ГАИ совместно инспекторами ДПС выявили более 10 нарушителей, которые переходили проезжую часть в неположенном месте, подвергая свою жизнь опасности. С такими пешеходами проводились профилактические беседы, также им вручали закладки по правилам дорожного движения и световозвращающие брелоки.– Данная работа обусловлена статистическими данными – с начала года в областном центре зарегистрировано 36 ДТП с несовершеннолетними пешеходами, в которых пострадал 41 ребенок, половина из которых произошли по вине самих несовершеннолетних, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Госавтоинспекция также рекомендует законным представителям каждый день напоминать детям о необходимости быть особо внимательными вблизи дороги.