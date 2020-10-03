В Екатеринбурге вновь проходит благотворительный сбор одежды
Общество
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Православная служба милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии вновь устроит благотворительный сбор одежды. На этот раз добровольцы займутся реализацией социального проекта «БлагоДарение» на средства президентского гранта.
Как рассказали в пресс-службе Епархии, контейнеры для сбора одежды появятся завтра, 9 октября, в храме в честь Преображения Господня (Уктус), храме во имя святителя Луки Крымского (Компрессорный) и храме целителя Пантелеимона (Сибирский тракт), а на следующей неделе в соборе Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе и храме во имя иконы Божией Матери «Казанская» (Химмаш). Вещи будут использованы для улучшения качества жизни малоимущих семей, а также людей, обратившихся за поддержкой в Центр гуманитарной помощи при Православной службе милосердия.
«Путем сбора необходимой качественной одежды, которая после приемки от населения проходит процесс тщательной сортировки и чистки, в Центре гуманитарной помощи увеличится общее ее количество. Благодаря этому из остающейся ветоши мы сможем больше произвести и реализовать обтирочной ткани для организаций-партнеров, и вырученные средства использовать для улучшения условий жизни подопечных: оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и применять в образовательных целях», - рассказал Евгений Шатских, руководитель службы по работе с просителями Православной службы милосердия.
Отметим, что вещи можно также сдать, отправив заявку на официальном сайте. В этом случае добровольцы сами приедут к вам домой и заберут ненужную одежду.
Как рассказали в пресс-службе Епархии, контейнеры для сбора одежды появятся завтра, 9 октября, в храме в честь Преображения Господня (Уктус), храме во имя святителя Луки Крымского (Компрессорный) и храме целителя Пантелеимона (Сибирский тракт), а на следующей неделе в соборе Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе и храме во имя иконы Божией Матери «Казанская» (Химмаш). Вещи будут использованы для улучшения качества жизни малоимущих семей, а также людей, обратившихся за поддержкой в Центр гуманитарной помощи при Православной службе милосердия.
«Путем сбора необходимой качественной одежды, которая после приемки от населения проходит процесс тщательной сортировки и чистки, в Центре гуманитарной помощи увеличится общее ее количество. Благодаря этому из остающейся ветоши мы сможем больше произвести и реализовать обтирочной ткани для организаций-партнеров, и вырученные средства использовать для улучшения условий жизни подопечных: оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и применять в образовательных целях», - рассказал Евгений Шатских, руководитель службы по работе с просителями Православной службы милосердия.
Отметим, что вещи можно также сдать, отправив заявку на официальном сайте. В этом случае добровольцы сами приедут к вам домой и заберут ненужную одежду.
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