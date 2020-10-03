В Екатеринбурге вновь проходит благотворительный сбор одежды

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Православная служба милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии вновь устроит благотворительный сбор одежды. На этот раз добровольцы займутся реализацией социального проекта «БлагоДарение» на средства президентского гранта.Как рассказали в пресс-службе Епархии, контейнеры для сбора одежды появятся завтра, 9 октября, в храме в честь Преображения Господня (Уктус), храме во имя святителя Луки Крымского (Компрессорный) и храме целителя Пантелеимона (Сибирский тракт), а на следующей неделе в соборе Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе и храме во имя иконы Божией Матери «Казанская» (Химмаш). Вещи будут использованы для улучшения качества жизни малоимущих семей, а также людей, обратившихся за поддержкой в Центр гуманитарной помощи при Православной службе милосердия.«Путем сбора необходимой качественной одежды, которая после приемки от населения проходит процесс тщательной сортировки и чистки, в Центре гуманитарной помощи увеличится общее ее количество. Благодаря этому из остающейся ветоши мы сможем больше произвести и реализовать обтирочной ткани для организаций-партнеров, и вырученные средства использовать для улучшения условий жизни подопечных: оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и применять в образовательных целях», - рассказал Евгений Шатских, руководитель службы по работе с просителями Православной службы милосердия.Отметим, что вещи можно также сдать, отправив заявку на официальном сайте. В этом случае добровольцы сами приедут к вам домой и заберут ненужную одежду.