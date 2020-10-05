Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию Шубина, насмерть сбившего школьницу
Общество
Фото: ГИБДД Краснотурьинска
Сегодня, 8 октября, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию предпринимателя Дениса Шубина, сбившего в пьяном состоянии насмерть 15-летнюю девочку. Обвиняемый просил отпустить его из СИЗО.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд оставил решение первой инстанции без изменений. Шубин будет под стражей до 13 ноября.
Добавим, как стало известно в суде, обвиняемый только за этот год получил 18 штрафов: за превышение скорости и езду с непристегнутым ремнем безопасности.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд оставил решение первой инстанции без изменений. Шубин будет под стражей до 13 ноября.
Добавим, как стало известно в суде, обвиняемый только за этот год получил 18 штрафов: за превышение скорости и езду с непристегнутым ремнем безопасности.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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