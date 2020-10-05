Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию Шубина, насмерть сбившего школьницу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 8 октября, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию предпринимателя Дениса Шубина, сбившего в пьяном состоянии насмерть 15-летнюю девочку. Обвиняемый просил отпустить его из СИЗО.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд оставил решение первой инстанции без изменений. Шубин будет под стражей до 13 ноября.Добавим, как стало известно в суде, обвиняемый только за этот год получил 18 штрафов: за превышение скорости и езду с непристегнутым ремнем безопасности.