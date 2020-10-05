Медведя, разрывавшего могилы, ликвидировали в Нижней Туре
Общество
Фото: eanews.ru
В Нижней Туре застрелили медведя, который разрывал могилы. Об этом сообщает местная газета «Время».
Как сообщает издание, медведя на окраинах города замечали в течение нескольких недель. Также поступало сообщение, что хищник был на кладбище, разрыл там могилу и повредил тело.
Охотники выслеживали медведя около недели, сегодня зверя ликвидировали.
Как сообщает издание, медведя на окраинах города замечали в течение нескольких недель. Также поступало сообщение, что хищник был на кладбище, разрыл там могилу и повредил тело.
Охотники выслеживали медведя около недели, сегодня зверя ликвидировали.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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