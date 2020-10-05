Медведя, разрывавшего могилы, ликвидировали в Нижней Туре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижней Туре застрелили медведя, который разрывал могилы. Об этом сообщает местная газета «Время».Как сообщает издание, медведя на окраинах города замечали в течение нескольких недель. Также поступало сообщение, что хищник был на кладбище, разрыл там могилу и повредил тело.Охотники выслеживали медведя около недели, сегодня зверя ликвидировали.