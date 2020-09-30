Синоптики предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
Синоптики предупреждают, что на Среднем Урале завтра, 9 октября, ожидается сильный ветер. МЧС рассылает SMS-предупреждения.
– 9 октября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Будьте бдительны, – написано в сообщении.
Добавим, что в случае возникновения ЧП необходимо сразу сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
– 9 октября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Будьте бдительны, – написано в сообщении.
Добавим, что в случае возникновения ЧП необходимо сразу сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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