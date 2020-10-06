В бывшем здании Свердловского рок-клуба РПЦ сделает духовный центр

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В бывшем здании Свердловского рок-клуба, расположенном на улице Володарского, 9, епархия Екатеринбурга планирует сделать духовно-просветительский центр. После реконструкции здесь расположатся творческие коллективы.– Планируется, что в нем разместится духовно-просветительский центр, где будут заниматься творческие коллективы, в том числе и по развитию хорового пения, проходить концерты, исторические и духовно-просветительские лекции, встречи с историками, писателями, представителями науки, искусства и другие, — рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.Напомним, что свердловское министерство по управлению госимуществом передало РПЦ здание на улице Володарского еще в 2016 году в рамках реализации федерального закона о возврате церкви объектов религиозного значения. Изначально данное здание построили для православного церковного братства святого праведного Симеона.