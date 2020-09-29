Волонтеры Екатеринбурга ищут пропавшую 19-летнюю девушку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 19-летняя Анастасия Сергеевна Лозовская. Ее местонахождение неизвестно с 4 октября.Приметы пропавшей, рост 153 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы.На момент пропажи она была одета в темно-зеленую куртку с капюшоном, черные леггинсы и белые кроссовки с оранжевыми вставками.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Лозовской, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52.