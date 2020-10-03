Мебель для школ Сургута и губернатора ХМАО изготавливают в екатеринбургской ИК-10
Общество
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В исправительной колонии №10 в Екатеринбурге изготавливают мебель для школ Сургута, губернатора ХМАО и Росгвардии Кургана. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
На мебельном производстве, оснащенных новой техникой, работают 113 осужденных. Помимо офисной мебели здесь также создаются диваны, кресла и комплекты мебели, подходящие для обустройства квартир.
На данный момент заключено 10 контрактов на изготовление изделий из ЛДСП и МДФ для школ Сургута, аппарата губернатора ХМАО и Росгвардии Кургана.
– За 9 месяцев 2020 года исправительными учреждениями Свердловской области произведено продукции в объеме более 1,3 миллиарда рублей. Мебели произведено на 190 миллионов рублей, – добавили в ГУФСИН.
На мебельном производстве, оснащенных новой техникой, работают 113 осужденных. Помимо офисной мебели здесь также создаются диваны, кресла и комплекты мебели, подходящие для обустройства квартир.
На данный момент заключено 10 контрактов на изготовление изделий из ЛДСП и МДФ для школ Сургута, аппарата губернатора ХМАО и Росгвардии Кургана.
– За 9 месяцев 2020 года исправительными учреждениями Свердловской области произведено продукции в объеме более 1,3 миллиарда рублей. Мебели произведено на 190 миллионов рублей, – добавили в ГУФСИН.
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