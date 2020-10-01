Екатеринбургскую ГКБ №20 оштрафовали за задержку сведений о случаях COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Городскую клиническую больницу №20 в Екатеринбурге оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за задержки данных о коронавируса. В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что информация о двух случаях заражения COVID-19 среди пациентов поступила несвоевременно.— В ходе расследования были выявлены нарушения требований к регистрации, учету и статистическому наблюдению случаев инфекционных и паразитарных болезней в лечебном учреждении. Так, в нарушение пункта «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» медицинским учреждением несвоевременно было передано экстренное извещение о COVID-19 у двух пациенток. Также не было передано экстренное сообщение при выявлении инфекционного заболевания у сотрудника, не соблюдались периодические обследования медицинского работника, имеющего риски заражения коронавирусом, – рассказали в пресс-службе суда.Кроме того, в ГКБ №20 обработка поверхностей проходила с помощью с дезраствором со слабой концентрацией.Больница пыталась обжаловать решение о штрафе Чкаловского райсуда, однако областной суд оставил его без изменений.