В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Совхозную
Общество
Сегодня в Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Совхозной. Речь идет об участке от Шефской до Тепличной.
Ограничения связаны с проведением работ по строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Участок будет закрыт до 9 ноября.
Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.
Ограничения связаны с проведением работ по строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Участок будет закрыт до 9 ноября.
Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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