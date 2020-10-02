В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Совхозную

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Совхозной. Речь идет об участке от Шефской до Тепличной.Ограничения связаны с проведением работ по строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Участок будет закрыт до 9 ноября.Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.