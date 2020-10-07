В столице Урала ликвидируют управление здравоохранения

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 1 января следующего года ликвидируют управление здравоохранения. Сотрудников управления будут переводить в минздрав Свердловской области, где планируется создать отдел территориального развития.Так, 23 муниципальных медучреждения и две некоммерческие организации перейдут в собственность Свердловской области. Отмечается, что перевод не должен отразиться ни на зарплатах врачей, ни на качестве оказания медицинской помощи екатеринбуржцам.– Жители Свердловской области, в том числе и Екатеринбурга, имеют право на оказание полноценной, своевременной и качественной медицинской помощи, которую они получают сейчас и будут получать дальше. Структура учреждений здравоохранения при переводе меняться не будет, поэтому для сотрудников все останется по-прежнему, – отмечает начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.В список учреждений, передаваемых в собственность Свердловской области, вошли ГКБ №40, ЦГБ №2 имени Миславского, пять детских больниц, три стоматологии и санаторий «Изоплит».