ГИБДД Екатеринбурга напоминает о пунктах по оформлению ДТП
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Госавтоинспекция напомнила, что в Екатеринбурге на данный момент открыты четыре пункта по оформлению ДТП. Три из них работают в круглосуточном режиме.
Так, круглосуточно оформить ДТП можно на улице Новинская, 13, Раевского, 9 и Машиностроителей, 53а. Ежедневно с 10:00 до 20:00 также открыт пункт на улице Интернационала, 15.
Кроме того, в ГИБДД напоминают, что водители могут оформить ДТП с помощью Европротокола без участия полицейских, если в аварии участвовало только два автомобиля, оба владельца застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших, ущерб причинен лишь автомобилям участников, имущество третьих лиц не пострадало. В таком случае автовладельцы могут напрямую обратиться в страховые компании, заполнив извещение о ДТП.
Так, круглосуточно оформить ДТП можно на улице Новинская, 13, Раевского, 9 и Машиностроителей, 53а. Ежедневно с 10:00 до 20:00 также открыт пункт на улице Интернационала, 15.
Кроме того, в ГИБДД напоминают, что водители могут оформить ДТП с помощью Европротокола без участия полицейских, если в аварии участвовало только два автомобиля, оба владельца застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших, ущерб причинен лишь автомобилям участников, имущество третьих лиц не пострадало. В таком случае автовладельцы могут напрямую обратиться в страховые компании, заполнив извещение о ДТП.
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