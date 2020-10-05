В Екатеринбурге снизилось количество ДТП
Общество
В Екатеринбурге эксперты констатировали снижение количества ДТП, об этом рассказали в администрации города.
Сегодня, 7 октября, постоянная комиссия Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения обсудила вопрос о мерах по профилактике аварий. По словам начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу Вадима Буйдалина, в 2020 году было проведено более 100 профилактических мероприятий. Особое внимание уделяется предотвращению ДТП с детьми.
Также в этом году установили 55 новых светофоров, организовали 7 новых пешеходных переходов и размещено около двух тысяч новых дорожных знаков.
Сегодня, 7 октября, постоянная комиссия Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения обсудила вопрос о мерах по профилактике аварий. По словам начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу Вадима Буйдалина, в 2020 году было проведено более 100 профилактических мероприятий. Особое внимание уделяется предотвращению ДТП с детьми.
Также в этом году установили 55 новых светофоров, организовали 7 новых пешеходных переходов и размещено около двух тысяч новых дорожных знаков.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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